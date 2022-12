Creare un marchio dell’olio di Roccavivara, l’obiettivo della ventesima edizione di Panunto. Si è tenuta a Roccavivara la ventesima edizione di Panunto, dopo tre anni di stop forzato: circa 500 le presenze registrate al percorso enogastronomico a base di prodotti tipici del territorio, con l’olio al primo posto. Prima del percorso “Andar per Frantoi e mercatini”, si è tenuto un incontro dibattito sul tema “Innovazione tecnologiche nelle lavorazioni delle olive, con professionalità di spicco del settore”. Al termine, si è tenuto il concorso “Roccavivara in olio” con la presentazione delle analisi organolettiche sui campioni in gara: il primo posto è andato alla produzione di Mauro Tufilli. “Un eccezionale mezzo di promozione del nostro territorio, del nostro olio in particolare – ha così commentato il sindaco Angelo Minni – l’obiettivo di questa lunga tradizione è il marchio dell’olio rocchese. Un marchio – ha concluso Minni – che metterà in evidenzia la nostra tradizione, la nostra cultura legata all’olio. Un forte richiamo, quello dell’olio, che mantiene vivo il legame con tanti rocchesi andavi via per le necessità della vita e, come oggi si è ripetuto, un forte richiamo per tanti cittadini dei paesi limitrofi”. Al termine del convegno, si è dato il via al percorso enogastronomico, con i prodotti e le pietanze del territorio: una esplosione di sapori, colori, canti, che ben si sposano con il periodo natalizio. Un centro storico vestito a festa, che ha espresso tutte le sue potenzialità attrattive.