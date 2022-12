Share on Twitter

Share on Facebook

Nonostante il maltempo con pioggia e nebbia, è stato inaugurato questa mattina a Campitello Matese il primo festival degli sport invernali. Testimonial d’eccezione l’ex campione del mondo di sci Cristian Ghedina che ha trovato ad accoglierlo tante persone per una foto e un autografo. Il programma della prima giornata dell’iniziativa, che proseguirà per quattro giorni, fino a domenica prossima, è stato modificato a causa delle condizioni meteo e molti eventi sono stati spostati al chiuso. Nell’evento di apertura le istituzioni presenti hanno sottolineato che dopo i problemi degli ultimi anni, la stagione invernale alle porte sarà quella del riscatto per la stazione sciistica invernale matesina.