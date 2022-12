Il Tar Molise ha sospeso l’efficacia del decreto commissariale e di tutti gli atti conseguenti e ha stabilito che il Gemelli Molise debba rimanere in condizioni di eseguire per il servizio sanitario le prestazione salvavita. Dunque, i ricoveri con classe di priorità A o superiore e l’assistenza ai pazienti in Terapia intensiva o che necessitano di ricovero post-operatorio. Sospeso, di conseguenza, anche il provvedimento della Regione con il quale si disponeva che non si provvederà ad accettare e contabilizzare le fatture emesse e afferenti alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate nell’ultimo bimestre del 2022.

Sospeso, dunque, il decreto di Toma. La camera di consiglio è fissato al prossimo 11 gennaio.