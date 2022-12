“Esprimiamo vicinanza al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, oggetto di minacce di morte insieme alla figlia Ginevra”, così in una nota i parlamentari molisani di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta e Elisabetta Lancellotta. “Il linguaggio e il dibattito politico non devono mai eccedere, così come accaduto negli ultimi giorni – hanno affermato -. Parlare alla pancia delle persone, fomentare l’odio e riprendere una politica populista è estremamente pericoloso, soprattutto se questo linguaggio è utilizzato da un leader di partito, già Presidente del Consiglio dei Ministri”.

“Il nostro presidente Giorgia Meloni – hanno concluso – ha assunto la guida dell’Italia in uno dei periodi storici più difficili dal Secondo dopoguerra. Ci vuole senso di responsabilità sia nel governare, così come sta facendo il centrodestra, sia nel ruolo dell’opposizione. Occorre calibrare bene le parole e i messaggi, anche perché questo Governo non sta lasciando e non lascerà indietro nessun cittadino e nessun territorio. Diversamente, si rischia di estremizzare e alimentare, in maniera subdola, l’odio nei confronti di chi, oggi, sta guidando il Paese per il bene di tutti gli italiani dopo aver ereditato una situazione difficile”.