Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. C’è una nuova vittima: un uomo di 77 anni di Termoli che era ricoverato in Terapia intensiva. Da registrare anche un ricovero in Malattie infettive e tre dimissioni dallo stesso reparto. Scendono a 9 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, dove adesso la Rianimazione è vuota. I nuovi positivi riscontrati sono 145 su 564 tamponi processati. Il tasso di positività è al 25,7%. I guariti sono 178.

Dei nuovi positivi 45 sono di Campobasso. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente contagiati nella nostra regione sono 5721.