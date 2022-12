Share on Twitter

Musica, teatro, cinema, cultura realtà virtuale e intrattenimento per i più piccoli un calendario ricco di eventi che dall’8 dicembre fino al 7 gennaio animeranno le strade e le piazze della città.

Questa mattina l’assessore alla cultura del comune di Termoli, Michele Barile ha illustrato nel corso di una conferenza stampa il programma delle festività natalizie organizzato dall’assessorato in collaborazione con le associazioni.

Il centro cittadino si trasformerà in un villaggio di Natale per accogliere i bimbi e non solo tra spettacoli di danza, canti e animazione.

Iniziative anche nei vari quartieri della città, tanti gli spettacoli di musica come quello di “Notte di Luce” che si terrà il 17 dicembre nella chiesa di san Pietro e Paolo in collaborazione con la corale “Città di Termoli” e il concerto di Luca Ciarla il 7 gennaio, che rientra nelle iniziative organizzate dall’ Adrifest, un festival multidisciplinare che parte da Termoli e si estenderà in tutto il basso Molise che offrirà vari appuntamenti gratuiti, promosso dal comune con il sostegno del bando “Molise è Cultura” .

“L’amministrazione- ha detto l’assessore Barile- è soddisfatta del programma natalizio, reso possibile grazie al prezioso contributo delle realtà associative e ci auguriamo di far trascorrere a tutti dei momenti sereni e spensierati.”