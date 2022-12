Share on Twitter

E’ un appuntamento fisso carico di emozioni atteso da tutti i cittadini, il premio Gente di Mare organizzato dall’amministrazione comunale e giunto alla sua 35esima edizione che premia i cittadini che si sono distinti nei loro ambiti professionali, nelle arti, nello sport, nello studio e che danno lustro al nome di Termoli in Italia e non solo.

17 le targhe consegnate e più di 100 gli studenti delle scuole medie superiori e dell’università premiati per il loro merito.

Tra coloro che hanno ricevuto la pergamena incorniciata, Laura De Cesare responsabile della comunicazione EON che attraverso la campagna pubblicitaria dell’impronta del gigante invisibile ha dato al Molise e a Termoli una grande visibilità mediatica.

Tanti i riconoscimenti nel mondo dello sport: Luca Massimi, arbitro di calcio di serie che A attraverso la sua passione e il suo impegno ha raggiunto traguardi importanti.

Il premio Gente di Mare unisce termolesi di adozione ma anche quelli DOC come Timoteo Antonetti, conos ciuto da tutti per la sua simpatia e per il suo impegno da sempre nel sociale, un gigante dal cuore buono, il pilastro della sua famiglia alla quale ha dedicato il premio.

Una manifestazione nata 35 anni fa grazie alla passione e all’amore per la città e con queste motivazioni a salire sul palco per ricevere la targa è stato Antonio Lanzone, che ha coordinato con grande dedizione l’iniziativa.