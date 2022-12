Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 144 i nuovi contagiati su 671 tamponi processati. Tasso di positività al 21,4%. Ci sono però anche 286 guariti. Da registrare due ricoveri in Malattie infettive. Sono 12 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali uno in Rianimazione. Dei nuovi positivi 38 sono di Campobasso. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Sono 5755 gli attualmente contagiati in Molise.