Il questore di Campobasso Vito Montaruli ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un bar del capoluogo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini. Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per sette giorni, è stato notificato alla titolare dell’esercizio commerciale dalla Squadra Amministrativa della Questura e si è reso necessario dopo che la polizia in diverse circostante ha trovato nel locale numerosi pregiudicati.