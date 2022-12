SmallTalk cultura in movimento, Il format tutto dedicato al Molise, sarà presentato domani, martedì 6 dicembre, a Roma presso l’Università di Tor Vergata, nell’ambito del workshop tenuto dal professor Ernesto Di Renzo, docente di Antropologia dei patrimoni culturali e gastronomici, Facoltà di Lettere e Filosofia.

“La creatività e la professionalità giovanile nei processi endogeni dello sviluppo territoriale. Il caso del progetto Small Talk” è il tema dell’incontro che porrà all’attenzione degli studenti del Corso di laurea in Scienze del turismo un caso di best practice inerente le strategie di promozione territoriale a fini turistici e di autosviluppo locale.

Testimonial dell’esperienza nata in Molise nel 2020 saranno i componenti dell’associazione culturale Calliope: Charles Papa (regista SmallTalk), Mario Scatolone (Big Box Edizioni), Silvia Santorelli (archeologa) e Vittorio Del Cioppo (speaker SmallTalk). Previsti gli interventi dell’attore David Kirk Traylor (in arte Mr. Zed), del regista Pierfrancesco Citriniti (staff Propaganda live La7) e di Gabriele Antinolfi, direttore della Biblioteca Chiarini del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. L’incontro, della durata di due ore accademiche, si svolgerà a partire dalle 16, presso l’aula T33, Macroarea di Lettere e Filosofia, Università di Roma Tor Vergata in Via Columbia 1. Dopo le otto puntate prodotte per la prima stagione, e ambientate in altrettanti comuni molisani, la prima puntata della nuova stagione di Small Talk, dedicata a Sepino (Campobasso), sarà disponibile sulle piattaforme Facebook, Instagram e You Tube dalle 18 di domani, martedì 6 dicembre.