Raccolta fondi per l’Unicef, Canicattì e Trivento ancora insieme con l’associazione “Un filo che unisce”. Si è da poco conclusa a Canicattì, comune in provincia di Agrigento, una iniziativa denominata “Tutti insieme per la pace …con Unicef”, volta alla raccolta fondi da destinare ai bambini dell’Ucraina. Una iniziativa benefica, che ha trovato protagonista ancora una volta l’associazione di Trivento “Un Filo che Unisce”, per aver realizzato un quadro ad uncinetto, una riproduzione di un dipinto della pittrice ucraina Maria Primachenko, donato dalle uncinettine di Trivento in occasione della esposizione avvenuta a Canicattì e denominata “Colomba della Pace”, realizzata dall’associazione “Sul Filo dell’arte centro storico Canicattì”, con la professoressa Maria Stella Marchese Ragona e le sue collaboratrici. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha ringraziato l’associazione “Un Filo che Unisce” e il sindaco Pasquale Corallo, con queste parole “Trvento e Canicattì intrecciano relazioni dell’anima, ancora una volta, grazie al genio creativo delle artiste di Un Filo che Unisce”. Il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, ha così commentato a margine dell’iniziativa che ha visto sorteggiato il quadro realizzato dalle uncinettine di Trivento, per lo scopo benefico, “il Patto di amicizia tra le due comunità porta ancora una volta i suoi buoni frutti – ha riferito Corallo – voglio ringraziare il sindaco Vincenzo Corbo per le sue parole di apprezzamento. Ringrazio la professoressa Maria Stella Marchese Ragona e le sue collaboratrici per averci coinvolti ancora una volta in una iniziativa benefica di questo spessore, che tutti noi sentiamo e condividiamo. Un grosso apprezzamento va alla nostra associazione “Un Filo che Unisce”, alla sua presidente Michela Anziano, per aver portato ancora una volta in alto il nome della nostra Trivento. Un legame saldo con il Comune di Canicattì – ha chiuso Corallo – che aumenta nel corso degli anni, con ricadute più che positive sotto molteplici aspetti”.