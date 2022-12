È di Agnone la campana donata a Papa Francesco per celebrare la Natività 2022. Realizzata dalla millenaria Fonderia Marinelli, l’opera in bronzo è stata consegnata al Pontefice in occasione dell’inaugurazione dell’albero di Natale e del presepe in piazza San Pietro a Roma. Alla cerimonia presenti anche gli zampognari di Scapoli che hanno partecipato all’udienza con il Santo Padre nell’Aula Paolo VI e poi suonato in Piazza San Pietro.