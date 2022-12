Sono 178 i nuovi contagi in Molise nelle ultime ore, sui 407 tamponi processati, con il tasso di positività alle stelle. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche un nuovo ricovero in Malattie infettive e tre pazienti dimessi dallo stesso reparto. Al Cardarelli i ricoverati per Covid sono 10. Ci sono tuttavia 100 guariti, mentre gli attualmente positivi in Molise sono 5.894.