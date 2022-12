Maltempo a Trivento, peggiorano le condizioni della viabilità sulla provinciale in contrada Penna. La già martoriata strada provinciale, che porta nella popolosa contrada di Trivento e nei paesi del vicino Abruzzo, con il maltempo dei giorni scorsi ha subito ulteriori danni, rendendo sempre più difficile e pericoloso il transito. Il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, sollecitato da residenti, nella mattinata di oggi domenica 4 dicembre, si è recato sul posto per un sopralluogo, accompagnato dall’agente di Polizia Municipale, Massimo Tucci, “purtroppo abbiamo potuto constatare l’apertura di una vera e propria voragine sulla strada provinciale – ha riferito Corallo – abbiamo cercato in qualche modo di segnalare il rischio per i passanti e abbiamo avvisato i residenti della problematica. Inoltre – ha aggiunto Corallo – mi sono messo in contatto con il tecnico della Provincia e domani, lunedì 5 dicembre, faremo una richiesta di intervento urgente”. Il tratto in questione da anni è soggetto a fenomeni si smottamento e da poco è stato riconosciuto un finanziamento per una ulteriore messa in sicurezza.