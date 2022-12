Share on Twitter

L’alveo del torrente Rava in territorio di Roccaravindola verrà ripulito. Soddisfatto il sindaco Marciano Ricci che ha ottenuto dalla Regione Molise il via libera all’intervento. Il corso d’acqua aveva già destato preoccupazione nelle scorse settimane, per la possibilità di esondazione a causa del maltempo. Le operazioni di pulizia partiranno a breve grazie ai mezzi messi a disposizione dalla famiglia Ricci.