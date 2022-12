Alle polemiche sollevate da Neuromed e Gemelli nei confronti del commissario ad acta alla Sanità sul mancato pagamento delle fatture emesse per le prestazioni erogate nell’ultimo bimestre 2022 ha risposto lo stesso Toma in maniera ferma e decisa. “Siamo pronti a firmare i contratti in qualsiasi momento – ha dichiarato – Ognuno deve fare la propria parte per garantire la cura e l’assistenza agli incolpevoli cittadini. Non appena saranno apposte le firme sui documenti partiranno i pagamenti”. E alla minaccia di chiusura e della dimissione di tutti i pazienti ricoverati, avanzata dal Neuromed, Toma si è limitato a rispondere che i ricoverati on possono essere dimessi e che è il caso di farla finita con gli allarmismi che non giovano a nessuno. Insomma un botta e risposta che sta infiammando il clima di una sanità già alle prese con tante criticità.