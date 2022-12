Il Comune di Salcito attiva sette borse lavoro nel sociale, territorio, biblioteca e uffici. A comunicarlo è il primo cittadino di Salcito, Giovanni Galli, sette borse lavoro che saranno impegnate in iniziative di pubblica utilità, grazie a fondi regionali, “è una boccata di ossigeno per le piccole realtà come la nostra – il comento del sindaco Galli – non solo per i sette cittadini impegnati nelle attività delle borse lavoro, ma anche per il servizio che riusciranno a svolgere nei settori dove sono stati orientati, carenti di risorse umane, quali il sociale, il territorio, la biblioteca e gli uffici stessi del Comune. Lunedì 5 dicembre prossimo inizieremo con le attività – conclude Giovanni Galli – e non posso che augurare un buon lavoro ai sette beneficiari di questo percorso che, spero possa tornare anche utile sotto il profilo dell’inclusione lavorativa e, in termini più ampi, sociale”.