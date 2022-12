Share on Twitter

Share on Facebook

Sono 108 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Molise. E’ quanto riporta il bollettino Asrem che registra anche la dimissione di un paziente da Malattie infettive e 24 guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 5.764 mentre i pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 11.