Incidente stradale questa sera poco dopo le 19 in via XXIV maggio a Campobasso, nella parte finale della strada verso la zona di Colle delle Api. Due donne, mentre sulla zona stava piovendo, sono state investite da un’auto, una Toyota Yaris. Soccorse dal 118, sono state trasportate all’ospedale Cardarelli, una in condizioni più gravi, in codice rosso, e una ferita in modo lieve, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e la Polizia. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora per consentire prima i soccorsi delle donne ferite e poi i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.