La magia del villaggio di Babbo Natale a Roccavivara. Il 2022 è l’anno della rinascita, della voglia di festeggiare e di stare in comunità, con questo messaggio l’Amministrazione comunale rocchese invita tutta la cittadinanza a prendere parte al villaggio di Babbo Natale, iniziativa prevista per il prossimo 10 dicembre, con inizio alle ore 17.00 presso piazza Portella. Il villaggio di Babbo Natale ricrea la magia unica del periodo natalizio e ci saranno: la casetta con trono di Babbo Natale e postazione foto per i bambini, la casetta con gli elfi di Babbo Natale che aiuteranno i bambini nei laboratori creativi, la postazione letterine per Babbo Natale e, infine, la musica natalizia e baby dance Christmas