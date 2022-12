Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 130 i nuovi positivi riscontrati su 560 tamponi processati. Tasso di positività al 23,2%. Non si registrano ricoveri né dimissioni. I guariti sono 173. Al Cardarelli restano in cura 12 pazienti con Covid dei quali uno è in Rianimazione, Dei nuovi contagiati 38 sono di Campobasso e 21 di Termoli. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi in Molise sono 5680.