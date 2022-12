Completato il quadro delle semifinaliste di Coppa Italia. Passaggio del turno per il Venafro, 1 a 1 ieri nella sfida del Lancellotta contro l’Isernia, bianconeri qualificati grazie al 2 a 1 maturato al Marchese del Prete. Andata, del penultimo atto della competizione, da giocare giovedì prossimo nel giorno dell’Immacolata Concezione, questi gli accoppiamenti in ordine di campo: Aurora Alto Casertano – Turris e Venafro – Campobasso. Fuori, dunque, una super big come l’Isernia, le favorite per la finalissima sono ovviamente il Casertano e i rossoblu di mister Di Meo, attenzione le due partite non sono affatto scontate e siamo sicuri che la sorpresa è assolutamente dietro l’angolo. Intanto, si torna in campo per la tredicesima giornata, nel prossimo week end, in occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in Italia, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia.

Turno casalingo per il Campobasso contro il Pietramontecorvino, gara sulla carta agevole contro i pugliesi che dopo un buon avvio di torneo non sono riusciti a dare continuità ai risultati. Attenzione massima per i lupi che non possono permettersi passi falsi e chiudere così il 2022 in vetta alla classifica. Ricordiamo che la società ha comunicato l’apertura del nuovo store, esattamente mercoledì prossimo 7 dicembre, alle ore 18.00, in Corso Vittorio Emanuele. Gara scontata per l’Isernia che riceve il Campodipietra, mentre l’Aurora Alto Casertano ospita l’Ururi. Interessanti le sfida tra Bojano e Turris, in campo al Colalillo, e tra Campomarino e Guglionesi. Ricordiamo che da oggi è ufficialmente aperta la sessione invernale di calcio mercato, possibili i trasferimenti tra società mentre per gli svincoli bisognerà attendere venti giorni. Attese novità da ogni fronte, clima di smobilitazione all’Aurora Alto Casertano, diversi big hanno già lasciato la squadra, la società sembrerebbe voler ridimensionare i piani per il prosieguo della stagione.