Open day del centro socio educativo “Raggio di luce” di Trivento per la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. In occasione della giornata interazionale dei diritti delle persone con disabilità 2022, l’organizzazione di volontario “Cielo e terra” organizza un open day del centro socio educativo “Raggio di luce” di Trivento, il giorno 6 dicembre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso i locali di via Acquasantianni, al Poliambulatorio Asrem. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione – scrive la referente del Centro, Maria Mastroiacovo – Il tema scelto per quest’anno è “Soluzioni trasformative per uno sviluppo inclusivo: il ruolo dell’innovazione nell’alimentare un mondo accessibile ed equo”, pertanto si è pensato di coinvolgere autorità del territorio, famiglie, esperti del settore e nuove generazioni (studenti) per un confronto che abbia l’obiettivo di puntare i riflettori sugli utenti e aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l’impegno per garantire la dignità, il benessere e il rispetto dei diritti dei diversamente abili. L’occasione sarà utile inoltre per conoscere e approcciare alla metodologia inclusiva attuata presso il CSE e promuovere le nuove creazioni dall’elevato valore sociale e culturale a tema natalizio realizzate dagli utenti nel corso delle attività laboratoriali. Sarà allestito uno spazio espositivo dedicato.