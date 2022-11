Lo scorso venerdì è stato il piccolo borgo di Molise (Cb) ad ospitare l’8^ tappa stagionale del torneo itinerante di biliardino organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi. Fossalto, F&P, Winxs, A.C. Milan, Plein 2.0, Castrowood, A.C. Denti, Magnifici, Patankas, Domenico e Gianluca, Messi Male, Ammiocuggino, I Margot, l’Arca di Alberto, Pescolanciano, Angelo ed Alessandro e Vecchie Glorie, queste le 17 squadre partecipanti. Lo scorso venerdì è stato il piccolo borgo di Molise (Cb) ad ospitare l’8^ tappa stagionale del torneo itinerante di biliardino organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi. Fossalto, F&P, Winxs, A.C. Milan, Plein 2.0, Castrowood, A.C. Denti, Magnifici, Patankas, Domenico e Gianluca, Messi Male, Ammiocuggino, I Margot, l’Arca di Alberto, Pescolanciano, Angelo ed Alessandro e Vecchie Glorie, queste le 17 squadre partecipanti.

Ospiti del circolo Centosessantacinque di Via Marconi, l’evento iniziato nel tardo pomeriggio, si è protratto fino a tarda sera definendo, nelle fasi finali, la vittoria tra tutti di Vincenzo D’Alessandro e Marco Di Iorio, che si aggiudicano una delle tappe più complesse della stagione. Battuti in finale i fratelli De Luca, che chiudono secondi. A chiudere il podio Alessandro Di Blasio ed Angelo D’Alessandro che nell’ultimo match vincono su Alberto Lozzi e Cristian Florio. I tornei Trivisonno non si fermano. In via di definizione il calendario del mese di dicembre. Chiunque fosse interessato ad ospitare una tappa dell’evento presso la propria attività può contattarci attraverso i canali social della pagina ufficiale Trivisonno srl.

Fonte. Ufficio stampa