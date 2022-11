Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. C’è una nuova vittima: una donna di 82 anni di Campoli del Monte Taburno che era ricoverata in Terapia intensiva dove, nelle ultime ore, è stato anche trasferito un paziente da Malattie infettive. In quest’ultimo reparto si registrano tre ricoveri e una dimissione.

I nuovi positivi riscontrati sono 131 su 533 tamponi processati. Tasso di positività al 24,5%. I guariti sono 8.

Sono 12 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali uno in Rianimazione. Dei nuovi contagiati 28 sono di Termoli, 25 di Campobasso, numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi in Molise sono 5723.