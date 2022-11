Share on Twitter

La Conferenza dei Sindaci del Molise incontrerà il Ministro della Salute Orazio Schillaci per discutere sulle criticità del sistema sanitario regionale. A confermarlo il sindaco di Isernia Piero Castrataro che, insieme ai suoi colleghi, ha avviato il dialogo con il membro dell’esecutivo durante la visita all’Università degli Studi del Molise. “Organizzeremo un Consiglio comunale per preparare un documento da porre all’attenzione di Schillaci – ha spiegato il primo cittadino – La speranza è che da parte del Governo ci sia un impegno concreto per risolvere i problemi della nostra sanità”.

Al momento, non è ancora fissata la data dell’appuntamento. La Conferenza dei Sindaci resta in attesa di nuove comunicazioni.