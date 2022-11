In Molise mancano medici e l’Azienda sanitaria regionale, “al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario”, ha deciso di assumere professionisti stranieri. Gli Avvisi pubblicati il 29 novembre riguardano incarichi a tempo determinato (1/o gennaio 2023-31dicembre 2023) per 12 Pediatri e 11 Ortopedici. I provvedimenti, a firma del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, al fine “di garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) nella Regione Molise” e “in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi”.