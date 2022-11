La A.s.d. Stargym Ritmica sotto la guida della tecnica Ilenia Pasquale ha portato a casa medaglie e consensi nel Campionato Regionale Silver Individuale e nel torneo Winter Club che si è svolto al Palasport di Vinchiaturo domenica scorsa. La manifestazione ha regalato alla società tante conferme rispetto al lavoro svolto nella fase di preparazione dell’evento. Vediamo nel dettaglio i piazzamenti delle atlete. Nella divisione LA1 Sofia D’Abramo e Vanessa Damiano, impegnate rispettivamente nella categoria Junior 2 e Senior 1 hanno conquistato il gradino più alto del podio. Nella divisione LA2 applausi per Ilenia Mitra che conquista la medaglia del metallo più pregiato nella categoria Junior 1. Lo stesso piazzamento lo ha ottenuto Giorgia Tullo (Junior 1) nella divisione LB1. La società del capoluogo ha brindato anche grazie alle prestazioni di Serena Ponticelli (Allieva 3), Ilaria Conca (Allieva 4), Ileana Miozzi (Senior 1) e Rosita Menna (Senior 2) tutte sul gradino più alto del podio nella divisione LC. La Stargym Ritmica ha fatto registrare un altro primo posto anche nella speciale classifica riservata al torneo Winter Club LB Open. La squadra composta da Ilaria Conca, Miriana Lombardi, Ilenia Mitra e Giorgia Tullo si è aggiudicata il gradino più alto del podio ed il titolo di campionesse regionali. A Vinchiaturo, dunque, la società di Ilenia Pasquale mette un primo importante tassello in questa stagione. “Siamo partite con il piede giusto e la cosa ci fa enormemente piacere – rimarcano le tecniche Ilenia Pasquale e Nunzia Ferrigno – abbiamo preparato al meglio questo esordio stagionale e il campo di gara ci ha dato ragione. Sappiamo che questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo per le nostre ragazze e ci auguriamo che il futuro possa riservarci ancora tante soddisfazioni. Lavoreremo insieme alle nostre atlete per conquistare risultati sempre migliori. Passione, dedizione e lavoro sono basi necessarie per costruire qualcosa di sempre più importante per la crescita non solo sportiva ma anche personale delle nostre ragazze”.

Fonte: Ufficio stampa