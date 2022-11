Trasferimento degli uffici comunali, il sindaco Corallo replica all’opposizione: avremo vantaggi in termini di utenze elettriche e gas, per i servizi resi ai cittadini e per l’organizzazione dei dipendenti. È imminente il trasloco delle classi della scuola elementare presso l’altro edificio scolastico di via Acquasantianni, mentre gli uffici comunali, oggi dislocati in tre sedi, due nel centro storico, l’altra a Colle san Giovanni, saranno accorpate presso l’attuale scuola elementare. Il sindaco Corallo tiene a precisare che, “da un riscontro effettuato dal responsabile del settore finanziario del Comune di Trivento è emerso un quadro inequivocabile sull’aumento del costo delle utenze elettriche – riferisce Corallo – e premettendo che il confronto con le utenze pregresse è stato fatto fino a settembre, possiamo immaginare cosa accadrà nei prossimi mesi per le utenze del gas quando le fatturazioni saranno sicuramente superiori per via del calo termico. Comunque – aggiunge Corallo – il dato emerso è indicativo, per la scuola elementare c’è un incremento dei consumi elettrici del 235%, da 900 euro, riferito al trimestre luglio/settembre 2021, ad oltre 3 mila euro dello stesso periodo del 2022. Dunque, se qualcuno metteva in dubbio l’economicità del trasloco degli uffici comunali, in termini di utenze, penso che venga smentito. Inoltre – avere tutti i dipendenti comunali riuniti in una stessa sede, credo vada a beneficio della struttura comunale stessa, come anche per i cittadini. Infine, tornando ai consumi ufficiali comunicati dal responsabile del settore, metto in evidenza l’altro dato eclatante della pubblica illuminazione, schizzata da 9 mila a 33 mila euro per il periodo anzidetto messo a confronto. Un servizio pubblico al quale non possiamo rinunciare – conclude Corallo – per la sicurezza stradale e dei cittadini in generale”.