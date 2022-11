Hanno tra gli otto e i dieci anni, ma per loro la tecnologia è già pane quotidiano. Sanno di video e di montaggi e non si imbarazzano davanti alla telecamera.

Con l’entusiasmo e la curiosità tipica dei bambini della loro età, hanno visitato Telemolise le classi terza, quarta e quinta della comprensivo Petrone di Campobasso.

Gli alunni, accompagnati dalle maestre Anna Gaudino, Carmelina Durante e Fausta Ruta, hanno seguito tutto il percorso della notizia. Da quando viene creata fino al momento della conduzione nello studio del telegiornale.

Anche con risultati sorprendenti

Con i giornalisti di Telemolise i bambini della Petrone hanno scoperto cosa significa cercare e approfondire una notizia, elaborarla per trasformarla in servizio, con il montato delle immagini girate dai cineoperatori. Il coordinatore dell’area tecnica, Angelo Pompei ha dato agli alunni i primi rudimenti del banco regia, delle inquadrature, della messa in onda.

Una giornata a Telemolise, quella dei bambini della Petrone che difficilmente dimenticheranno. E dopo aver visto il nostro lavoro, qualcuno, salutandoci, ha già manifestato l’intenzione di percorrere questa strada.