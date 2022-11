Chiusura del mese di novembre unicamente con impegni al femminile per l’universo del vivaio Magnolia Campobasso. In campo, infatti, non ci sono appuntamenti per i team maschili targati Cestistica ed Ennebici. I #fiorellinidacciaio della Magnolia saranno invece di scena tra martedì e mercoledì. Il 29 è in programma il confronto valido per la seconda giornata di campionato del torneo combinato di under 19 ed under 17 tra le rossoblù (team under 17) e le under 19 della Yale Pescara nello scenario dell’Arena con palla a due prevista per le ore 16. Il giorno successivo, invece, esordio per il team di Under 15 che andrà a sfidare alla Palestra di Piana di Vincolato a Chieti la Magic Chieti con palla a due fissata, nella circostanza, sempre nel primo pomeriggio alle ore 16.30.

Fonte: Ufficio stampa