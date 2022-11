Si scaglia con veemenza contro il Movimento Cinque Stelle il senatore del centrodestra Claudio Lotito, intervenendo sulle polemiche legate al tema della sanità che stanno animando lo scontro politico in Molise. “Si avvicinano le elezioni regionali e qualche esponente dei Cinque Stelle immagina di poter trovare spazio sui mezzi di informazione strumentalizzando la crisi della sanità pubblica, un argomento sempre delicato e sensibile per l’opinione pubblica – ha dichiarato – Parla proprio chi è stato al Governo del Paese negli ultimi 5 anni e ha potuto contare sul presidente del Consiglio dei Ministri e sul ministro della Salute per gli ultimi 4, con l’intera delegazione parlamentare che avrebbe dovuto difendere la sanità del Molise – ha attaccato il parlamentare – Se la sanità pubblica molisana è in uno stato comatoso la responsabilità è tutta loro”, ha aggiunto Lotito che poi si chiede cosa abbiano fatto negli ultimi cinque anni i pentastellati, cosa abbiano ottenuto per la sanità molisana dal premier Conte e dal loro ministro della Salute. La risposta la da egli stesso: Nulla. Solo tagli alla spesa e, peggio ancora – ha proseguito – continue pressioni per mettere sotto tutela la sanità di questa regione con il commissariamento, e quando lo hanno ottenuto, hanno festeggiato. Invece di fare il mea culpa per come i loro parlamentari e quelli al Governo hanno ridotto la sanità pubblica molisana, i grillini partono in quarta contro i privati, sostenendo che le responsabilità e le colpe delle condizioni in cui versano le strutture ospedaliere siano loro – ha detto ancora il senatore – Ebbene, i parlamentari del Centrodestra non glielo consentiranno mai. Con loro stiamo lavorando in grande sintonia e sinergia. La sanità pubblica, deve tornare all’eccellenza attraverso gli interventi che questa delegazione parlamentare sta già predisponendo affinché siano approvati al più presto dal Governo”, ha concluso Lotito.