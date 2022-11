Un nuovo arresto per droga a Campobasso. Durante un controllo nell’abitazione di un uomo agli arresti domiciliari, i Carabinieri, con la collaborazione della Guardia di Finanza, hanno trovato un considerevole quantitativo di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi di droga e denaro in contante per alcune decine di migliaia di euro. A seguito di questo episodio all’uomo sono stati revocati i domiciliari, ma quando i militari sono tornati nella sua abitazione per notificare al 45enne originario di San Severo il provvedimento con il consueguente trasferimento in carcere, hanno trovato ancora una volta in casa un notevole quantitativo di cocaina e una ingente somma di denaro. La droga era nascorsa in una intercapedine del bagno.