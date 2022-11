Continua con grande successo il corso di Teca Switching al Cus Molise. Il corso partito a settembre, ha visto in particolare nelle ultime settimane un incremento delle adesioni. Ad usufruire della Teca Room, oltre a utenti e tesserati che partecipano al corso base, si è aggiunta la squadra di pallacanestro dell’Ennebici Campobasso che milita nel torneo di serie D Abruzzo-Molise. Una novità assoluta per il corso che conferma la sua qualità anche in ambito agonistico. La Teca Switching è dunque alla portata di tutti, atleti e non. Al corso si sono avvicinati, con un grande riscontro, anche i ragazzi dell’Associazione down Aipd Casa Nostra che una volta a settimana svolgono allenamento sotto la guida di Manuel Di Palma. “Sono molto contento di come sta procedendo il corso – spiega – il fatto che si siano avvicinate la squadra di basket e i ragazzi dell’Associazione Aipd è un segno importante che conferma i benefici relativi a questa attività. Con tutti loro stiamo facendo un grande lavoro di qualità”. Il pensiero di Di Palma va poi allo svolgimento del corso. “Ci sono sedute da 30’ per chi svolge il corso base con allenamenti a circuito che possono variare in base alle esigenze. Per gli sportivi, invece, l’allenamento è mirato alla disciplina che si pratica e va a migliorare la condizione generale dell’atleta. Il corso è dunque aperto a tutti, singoli tesserati oppure squadre che intendono perfezionare, tramite i macchinari di ultima generazione che abbiamo a disposizione, la condizione dei propri giocatori. L’allenamento che proponiamo è intenso ma allo stesso tempo divertente e stimolante, aiuta a tenersi in forma con un un lavoro di breve durata e massima resa”.