Un weekend all’insegna del pareggio per la Chaminade Campobasso impegnate nei campionati regionali di calcio a 5. La formazione maschile ha impattato 3-3 al Pala Fraraccio contro l’Aesernia Fraterna. 2-2 il finale della squadra femminile che ha debuttato in campionato al PalaPedemontana contro il Venafro FC.

Nella sesta giornata del massimo torneo regionale maschile la formazione rossoblù allenata dal duo Cavaliere -Pasqualone ha conquistato un punto in casa dell’Aesernia Fraterna. Padroni di casa passati in vantaggio a metà del primo tempo con Iadisernia che ha capitalizzato al meglio la prima chiara azione da rete. Il vantaggio è durato pochi minuti con Pontico bravo a risolvere una mischia in area, 1-1 sarà anche il parziale di primo tempo. Nella seconda frazione di gioco ancora in vantaggio i bianco celesti con Ianiro. Immediato il pareggio della Chamiande: uno due Salvatore – Di Nonno con quest’ultimo che ha firmato il 2-2. La Chaminade ha costruito molte azioni da rete ed è stata altrettanto sfortunata, da segnalare il palo di Salvatore e la traversa di Marro. I rossoblù sono riusciti a portarsi in vantaggio con Salvatore, ma sul finire di gara Tortola ha realizzato la rete del definitivo 3-3.

Sul fronte femminile dopo gli appuntamenti di Coppa Italia che hanno inaugurato la stagione 2022-2023 delle Lady Chami, nel weekend si è giocata la prima di campionato. Un torneo ancora in evoluzione considerando l’inserimento del Bojano nell’organico, campionato salito a sette formazioni per un movimento regionale in crescita. Le ragazze della Chaminade Campobasso hanno fatto il loro esordio in trasferta, ospiti del Venafro. Primo tempo chiuso sul parziale di 2-0 per le rossoblù grazie alla doppietta di Cristofano, da applausi la seconda rete con la palla che si è infilata sotto l’incrocio. Nella ripresa al 13esimo il corneo battuto da Bucci ha trovatp l’involontaria deviazione di Di Claudio, dieci minuti più tardi la conclusione dalla distanza sempre di Bucci ha permesso al Venafro di pareggiare 2-2. Negli ultimi dieci minuti di gara entrambe le squadre sono andate alla ricerca del goal vittoria, ma la gara è terminata con un pareggio.

Fonte: Ufficio stampa