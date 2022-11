Share on Twitter

Attivazione punto prelievi ematici, nel Comune di Montefalcone nel Sannio dal 30 novembre. L’amministrazione comunale di Montefalcone nel Sannio fa sapere alla popolazione che a partire da mercoledì 30 novembre 2022, sarà attivato il punto prelievi ematici, presso l’ambulatorio comunale di via Alfredo Petti n. 15/A. Saranno erogati le seguenti prestazioni: prelievi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (con ricetta medica) in collaborazione con il Bioanalisi Vasto. Le prenotazioni si possono effettuare presso gli uffici preposti del Comune di Montefalcone nel Sannio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Un servizio che va incontro alle esigenze della popolazione e che, dunque, sarà attivato dal prossimo 30 novembre.