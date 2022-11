Sette anni dall’omicidio della dottoressa Rita Fossaceca in Kenya, questa mattina a Trivento la messa in ricordo. Olle ore 11.00 di oggi, domenica 27 novembre 2022, nella chiesa di Sant’Antonio a Trivento, la messa in ricordo della dottoressa Rita Fossaceca, uccisa nel villaggio di Watamu in Kenya da volontaria dell’associazione “For life onlus”, la sera del 28 novembre 2015. Radiologa all’ospedale Maggiore di Novara, nonché ricercatrice dell’Università del Piemonte Orientale, Rita Fossaceca amava i bambini, quelli in difficoltà, e con la sua associazione umanitaria internazionale, era tornata nell’orfanotrofio da lei voluto, per l’ultima volta assieme ai genitori e allo zio sacerdote. Per difendere la vita dei propri cari, rimasti feriti a seguito dell’attacco di un commando di rapinatori, perse la vita raggiunta da un colpo di arma da fuoco, nel distretto di Malindi, a nord di Mombasa. È stata insignita della Medaglia d’oro al valor civile dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel settembre del 2016. Proprio lo zio sacerdote, don Luigi Di Lella, nell’annunciare la celebrazione religiosa di oggi, ha ricordato la nipote con queste parole, “Carissima Rita, il tuo sorriso di ieri e di oggi ha illuminato e illumina i cuori di tutti noi. Questa mattina alle undici viene celebrata la Santa Messa nella chiesa di Sant’Antonio a Trivento, per lodare con te Dio per le meraviglie che Lui ha operato in te, con la tua collaborazione. Chiedi al tuo e nostro Dio di illuminare la nostra mente e il nostro cuore per aderire alla sua volontà”.