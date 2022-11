Share on Twitter

Share on Facebook

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione e sempre più aziende, università e business school richiedono a collaboratori e studenti di possedere una certificazione di lingua inglese riconosciuta. Il corso d’inglese promosso dal Centro per l’apprendimento Il Gemello di Einstein offre un percorso di preparazione per l’esame CAMBRIDGE. (attestato riconosciuti a livello europeo).

Il primo step sarà un test di inglese gratis per verificare il livello di conoscenza della lingua. Poi si procederà con la definizione, insieme a insegnanti qualificati, di un percorso didattico personalizzato. La preparazione prevende il potenziamento e lo sviluppo delle quattro fondamentali skills linguistiche: Reading, Speaking, Listening e Writing. Il corso è aperto a tutti, adattato anche a studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento). Grazie a corsi costruiti ad hoc per superare gli esami, puoi studiare in modo efficace e cogliere più opportunità di crescita personale, formativa e professionale.

Sono aperte le iscrizioni ai nostri corsi di inglese di livello B1 e B2, rivolti a studenti e lavoratori di ogni fascia di età.

Fonte: Ufficio stampa