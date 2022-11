Giornata di prevenzione e promozione della salute, larga partecipazione a Trivento. In tanti, cittadini giovani e meno giovani, hanno risposto all’appello presentandosi presso il centro polifunzionale comunale di corso Beniamino Mastroiacovo per la giornata di prevenzione e promozione della salute, intitolata “Un igienista per amico”. Iniziativa dell’Asrem, in collaborazione con l’Unimol – Scuola di specializzazione Igiene e Medicina preventiva, e con il patrocinio del Comune di Trivento. Il programma, diviso in due momenti, ha previsto gli esami di prevenzione, quali: valutazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturimetria, glicemia, calcolo dell’indice di massa corporea e stima del rischio cardiovascolare. A seguire, si è tenuto l’incontro formativo sulla vaccinazione antinfluenzale, nello specifico contro l’herpes zoster. “Sono particolarmente soddisfatto della giornata – ha fatto sapere il primo cittadino Pasquale Corallo – ho voluto fortemente questa tappa a Trivento per due ordini di motivi, in qualità di sindaco e da medico specialista in igiene e medicina preventiva. Vedere così tanto coinvolgimento, anche cittadini provenienti dai paesi limitrofi, nonostante le condizioni climatiche avverse, è un segnale importante. C’è da dire che ho cercato in tutti modi di coinvolgere colleghi e farmacie del territorio, al fine di evidenziare l’importanza della giornata: la prevenzione rimane alla base di tutto per la nostra salute. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò – ha concluso Corallo – in particolare il professor e Ripabelli e tutti i colleghi specializzandi”.