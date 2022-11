Battute finali per la ventesima edizione del “Michele Buldrini, il Premio regionale di narrativa indetto e organizzato dal Comune di Campobasso – Assessorato alla Cultura e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli, e con il patrocinio della Provincia di Campobasso nell’ambito di Ti racconto un libro– Laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione. La super-giuria di scrittori è infatti a lavoro per decretare il vincitore della XX edizione che ha registrato una straordinaria partecipazione.

Sono tanti i manoscritti giunti sul tavolo della giuria del premio regionale, divenuto ormai un appuntamento imperdibile per moltissimi aspiranti scrittori che da vent’anni offre un’occasione unica per potersi confrontare con alcuni tra i nomi più importanti del panorama narrativo italiano. Al vaglio degli esperti, i lavori di giovani di età compresa tra i 16 e i 36 anni che si contenderanno il titolo di vincitore assoluto del concorso. A partire dallo scorso anni infatti la giuria sarà chiamata a decretare un unico vincitore, dal momento che le sezioni Scuola e Giovani sono confluite in un’unica sezione; una scelta dettata dalla volontà di far confrontare tra loro “giovani scrittori” di formazione diversa, in linea con l’idea che il talento possa esprimersi al meglio in un contesto culturale più ampio e libero da vincoli dettati dalle fasce di età.

Come da tradizione, i vincitori di questa edizione saranno individuati da una super-giuria di scrittori composta da alcuni tra i più importanti esponenti della narrativa italiana.

Guido Catalano, Teresa Ciabatti, Ivan Cotroneo, Diego De Silva, Marcello Fois e Antonio Pascale, coordinati dall’organizzatrice del premio Brunella Santoli, Direttore artistico dell’Unione Lettori Italiani, in questi giorni si riuniranno per le battute finali della selezione che assegnerà il titolo 2022.

Nel corso della premiazione, che sarà presieduta dal Sindaco Roberto Gravina, gli scrittori/componenti della Giuria tecnica leggeranno al pubblico i racconti vincitori. Si tratta di un momento particolarmente atteso dai giovani autori che avranno così l’occasione unica di misurarsi con prestigiosi scrittori di fama internazionale.

Il primo classificato riceverà una somma in denaro di 500 euro, mentre per il secondo è previsto un premio di 300 euro. Ai due segnalati dalla Giuria andranno buoni del valore di 200 euro per l’acquisto di libri messi a disposizione da due librerie della città.

La Cerimonia finale di premiazione della XX edizione si svolgerà martedì 29 novembre alle ore 18.30 nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, alla presenza degli scrittori Ivan Cotroneo, Diego De Silva e Antonio Pascale.

L’evento è aperto a tutti coloro che vorranno festeggiare la ventesima edizione del Premio.