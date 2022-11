Lutto a Campobasso per la scomparsa di Emilio Guarino. Aveva 68 anni ed è’ stato negli anni novanta consigliere comunale

Fu tra i fondatori di Forza Italia in Molise. Guarino, molto conosciuto in città anche per la sua attività di commerciante, è stato stroncato da un malore mentre era in casa. Non rispondeva al telefono e al citofono ed è stato quindi dato l’allarme. Quando i soccorsi sono entrati in casa è stato trovato senza vita. Molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.