In serata una squadra dei vigili del fuoco di Termoli è intervenuta per un incidente stradale sulla SP 129 in agro di San Martino in Pensilis: per cause da accertare un’auto è uscita di strada ribaltandosi. Quattro gli occupanti, tutti operai pugliesi, 3 di loro sono stati trasportati al San Timoteo (due erano rimasti incastrati nell’abitacolo). Sul posto personale medico del 118 intervenuto dai comuni di Larino e Santa Croce. Sul posto i carabinieri della locale stazione. I feriti erano coscienti, non sarebbero in gravi condizioni.