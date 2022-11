Andar per frantoi e mercatini, tutto pronto per la 20esima edizione di Panunto a Roccavivara. Si terrà il prossimo 7 dicembre 2022 la 20esima edizione di Panunto, voluta dal Comune di Roccavivara in collaborazione con l’associazione turistica Pro Canneto, la partecipazione della Federazione italiana cuochi e il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Molise e della Provincia di Campobasso. Il programma si apre con il convegno presso la sala consiliare in Piazza Portella, alle ore 16.00, con il saluto dell’amministrazione comunale e delle autorità presenti. A seguire l’incontro dibattito sul tema “Innovazioni tecnologiche nelle lavorazioni delle olive”, relatore, prof. Sebastiano Di Maria – docente. Alle ore 17.15, l’incontro dibattito sul tema: “Marketing dell’olio evo”, relatore, dott. Maurizio Pescari – esperto in comunicazione olio e per l’occasione presenterà il suo libro: “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”. Alle ore 18:00 il concorso “Roccavivara in olio” presentazione dei risultati delle analisi organolettiche sui campioni di olio in concorso, prof. Sebastiano Di Maria. Infine seguirà la premiazione e dalle ore 18:30 si partirà con la degustazione prodotti tipici nel centro storico di Roccavivara.