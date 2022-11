Un igienista per amico, giornata di prevenzione e promozione della salute a Trivento. Si terrà sabato 26 novembre a Trivento, presso il Centro polifunzionale comunale di corso Beniamino Mastroiacovo, la giornata di prevenzione e promozione della salute, intitolata “Un igienista per amico”, con i medici in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva. Una iniziativa a carattere regionale, promossa dall’Asrem, in collaborazione con Unimol e con il patrocinio del Comune di Trivento. “Con i colleghi medici abbiamo voluto questa giornata a Trivento – ha riferito il sindaco nonché medico Pasquale Corallo – la prevenzione rimane l’arma più efficace contro le diverse patologie, come quelle cardiovascolari. Spero che l’iniziativa possa ricevere l’attenzione non solo dei cittadini di Trivento, ma anche delle realtà limitrofe, in considerazione degli argomenti che saranno trattati, di interesse comune”. Il programma della giornata avrà inizio alle ore 9.30 e fino alle 11.30 con la valutazione della pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturimetria, glicemia, calcolo dell’indice di massa corporea e stima del rischio cardiovascolare. Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 si terrà l’incontro formativo sulla vaccinazione antinfluenzale.