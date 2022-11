Nella giornata di ieri, due scuolabus hanno accompagnato, in visita al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, i bambini e le maestre della scuola primaria dell’ Istituto Comprensivo appena intitolato all’artista Termolese Achille Pace . Gli alunni sono stati accolti dal Capo distaccamento Gianfranco Galuppo, dal personale in servizio e dai componenti dell’ANVVF (Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco). Grande attenzione dei bambini alle spiegazioni sulle attrezzature e mezzi utilizzati nei soccorsi, diverse le domande e curiosità sulle varie attività svolte dai vigili del fuoco. Contentissimi tutti, quando, con l’elmetto rosso, hanno potuto spruzzare acqua come dei veri pompieri, per una foto ricordo. Al termine della visita pop-corn e succhi di frutta per tutti a conclusione di una mattinata che aspettavano da tempo con ansia e che sicuramente ricorderanno a lungo.