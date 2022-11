Settimana piena per le tre sigle che portano avanti l’universo del vivaio cestistico campobasso, tra maschile e femminile. In rosa – venerdì nel tardo pomeriggio (palla a due alle ore 19) – parte da Martinsicuro il viaggio del team under 17 della Magnolia Campobasso ospiti delle pari categoria del Martinisicuro in un girone misto con altre due under 17 (Azzurra Lanciano e Magic Chieti) e quattro under 19 (Magic Chieti, Yale Pescara, Adr Giulianova e Panthers Roseto). Sul versante maschile, l’under 19 griffata Ennebici – per la terza giornata di andata – riceve martedì sera (22 novembre ore 19.45) l’Azzurra Lanciano con la possibilità di riscattare lo stop patito dalla serie D e dare continuità all’exploit di Ortona. Sempre come Ennebici, giovedì (24 novembre) con palla a due alle ore 19 e sempre nello scenario del PalaVazzieri – il team under 17 prova ad infilare il tris dopo i successi col Venafro in casa ed a San Salvo. Doppio impegno, infine, per l’under 15 contrassegnata Ennebici con doppio derby tra venerdì 25 (ore 17.15) e domenica 27 (ore 11). Nel primo caso i giovanissimi campobassani saranno ospiti della Molise Basket Young Termoli in riva all’Adriatico, nel secondo – per il recupero della prima giornata – ospiteranno nel lunch match i cugini dell’Accademia Isernia.

Fonte. Ufficio stampa