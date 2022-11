I dati Covid in Molise. Da registrare il decesso di un uomo di 88 anni di Santa Maria del Molise ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Sono 135 i nuovi casi di positività riscontrati su 671 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Sono 135 anche i guariti. E’ di 5.072 il numero degli attualmente positivi nella nostra regione. Torna a essere occupata la terapia intensiva da un paziente portato nelle ultime ore. Altri 12 sono ricoverati in infettivi, per un totale di 13 in area Covid.