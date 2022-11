Giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne nel Capoluogo, presente l’associazione Un Filo che Unisce di Trivento. All’evento “Viva Vittoria” organizzato a Campobasso dall’associazione Liberaluna Onlus ha preso parte anche l’associazione Un Filo che Unisce di Trivento, caposcuola in Molise, e non solo, nelle iniziative pubbliche con i meravigliosi lavori ad uncinetto. Assieme alla delegazione guidata dal presidente Michela Anziano, il sindaco Pasquale Corallo ha voluto portare la vicinanza dell’amministrazione comunale trignina, “avevamo preso l’impegno di essere a Campobasso dopo l’inaugurazione della panchina rossa a Trivento, a fine settembre in occasione dell’inaugurazione della Piazzetta del Sorriso – riferisce Corallo – un evento questo di Campobasso ben organizzato e per questo ringrazio il presidente di Liberaluna Onlus, Mariagrazia La Selva, l’associazione ArTaMo Arte Talenti Moda per la sfilata, con presidente Mariagrazia La Selva e vicepresidente Daniela Del Gobbo. Assieme all’associazione Un Filo che Unisce, con il presidente Michela Anziano, abbiamo voluto ribadire la nostra vicinanza e collaborare alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”.