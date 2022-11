Share on Twitter

Share on Facebook

Si chiama ‘Form&Job’ il progetto presentato in mattinata al Comune di Campobasso ed ha come finalità l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale degli immigrati presenti sul territorio comunale. Coinvolti 45 cittadini extracomunitari presenti sul territorio comunale che seguiranno il corso di formazione che avrà la durata di 21 mesi. Ai destinatari del progetto sarà garantito anche un sostegno abitativo. Al termine del percorso ci sarà la possibilità per i 45 partecipanti, di assunzione nelle aziende che aderiscono all’iniziativa. Il progetto è finanziato con 500 mila euro dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.