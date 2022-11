Una iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave fenomeno della violenza sulle donne. A Campobasso, in piazza Municipio, ha preso vita e forma il progetto Viva Vittoria, sostenuto da Conad Adriatico per finanziare le attività del centro antiviolenza Liberaluna di Campobasso. Oltre tremila quadrati realizzati ai ferri o con l’uncinetto hanno tappezzato la piazza. Sono stati realizzati da centinaia di donne che hanno lavorato giorni, settimane, per un obiettivo importante: quello di dire no alla violenza sulle donne. Il ricavato della vendita delle coperte sarà devoluto al centro antiviolenza.